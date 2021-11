Refugium für gerettete Tiere : Düysenhof in Morsum auf Sylt erhält Spende in Höhe von 3700 Euro

Hühner, Enten, Ziegen und Schafe, Rinder, Schweine, Esel sowie Ponys und Pferde leben auf dem Hof und werden von den Tierpflegerinnen Michaela Ebert und Gila Spiegel betreut.

Morsum | Am Mittwoch, 3. November, quiekte und quakte, mähte und muhte es besonders freudig auf dem Düysenhof in Morsum: Denn der Vorstand des GGS-Fördervereins hatte sich am Abend mit dem Hofteam getroffen, um einen Spendenscheck zu übergeben. Förderung des Tierschutzes auf Sylt Die Dr. Axe-Stiftung hat sich unter anderem der Förderung des Tierschutzes ...

