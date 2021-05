Corona-Lage auf den Inseln : Höchststand seit Wochen: 334 Sylter aktuell in Quarantäne

Im Kreis Nordfriesland hat Sylt derzeit die höchste Zahl an akut Infizierten und Quarantäne-Fällen.

Sylt | Nach Informationen des Kreises Nordfriesland befinden sich aktuell 334 Sylter in Quarantäne. Das ist mit Blick auf die vergangenen Wochen ein neuer Höchststand. Grund dafür sind unter anderem vergangene Corona-Fälle in größeren Einrichtungen, wie etwa in der DRK-Kita und in der St. Nicolai-Schule. Allein hier war für 132 Schüler und sechs Lehrkräfte Q...

