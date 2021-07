Fahrradunfall in Tinnum : 32-jähriger Radler stürzt bei Unfall auf Sylt und verletzt sich schwer

Der Mann war einer Gruppe entgegenkommender Radler ausgewichen. Als er verletzt am Boden lag, fuhren die Beteiligten weiter – ohne zu helfen. Die Sylter Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen.

Tinnum | Bei einem Unfall in Tinnum ist ein 32-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war am Montag auf der Keitumer Landstraße in Richtung Keitum unterwegs, als ihm auf Höhe des Sportplatzes eine Gruppe auf Fahrrädern entgegenkam – darunter mindestens ein Rad mit Hundeanhänger, wie die Polizeidirektion in Flensburg am Mittwoch mitteilte. Als d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.