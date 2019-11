31. Wettbewerb für Hobby-Musiker

Der Henner-Krogh-Förderpreis geht in die nächste Runde / Bewerbungen sind noch bis zum 24. November möglich

Avatar_shz von shz.de

04. November 2019, 12:10 Uhr

Sylt | Die Bewerbung für den 31. Henner-Krogh-Förderpreis, dem Sylter Musikwettbewerb, ist ab sofort möglich und läuft nur noch bis 24. November 2019. Interessierte Gruppen und Einzelinterpreten zwischen 16 und 50 Jahren können ihre Bewerbung einschließlich Demo-CD oder USB-Stick einreichen. Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an nicht-professionelle Musiker aller Stilrichtungen mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz auf Sylt. Musikgruppen sind teilnahmeberechtigt, wenn die Teilnehmer mindestens zur Hälfte ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz auf Sylt haben. Bewerber, die eine über die allgemeine Musikschulförderung hinausgehende musikalische Ausbildung absolviert haben, sind nicht zugelassen.

Das Preisgeld für den Henner-Krogh-Förderpreis beträgt insgesamt 5 555 Euro. Namentlich prämiert werden die ersten drei Plätze, alle weiteren Teilnehmer erhalten Anerkennungsprämien ohne Platzierung. Darüber hinaus ist ein Sonderpreis des Musikers Reinhard Mey in Höhe von 3 000 Euro für den besten deutschsprachigen Beitrag ausgesetzt. Inhaltlich fallen hierunter auch plattdeutsche und friesische Beiträge. Die Vergabe des Sonderpreises erfolgt unabhängig von der Bewerbung für den Henner-Krogh-Förderpreis.

Zusätzlich wird es in 2020 einen weiteren, durch den Sylter Unternehmer Öger Akgün gesponserten Zusatzpreis geben, der unter allen teilnehmenden Bands und Musikern am Förderpreisabend erstmalig im Rahmen eines Zuschauer-Votings verliehen wird. Geplant ist, diesen Preis in Form einer Erlebnisreise auszugestalten, was über den Besuch eines renommierten Tonstudios, Konzertes oder der Begegnung mit anderen Musikern und Songwritern einschließlich eines spannenden Rahmenprogramms reichen kann.