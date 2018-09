30. Sylt ProAm zwischen zwei Stürmen

Zum Jubiläum des Golf-Turniers wurde das Preisgeld auf 80000 Euro erhöht / 48 Professionals reisten auf die Insel, 144 Amateure komplettierten das Feld

24. September 2018, 15:35 Uhr

Das war selbst für Insulaner eine bewegende Erfahrung: Golfen zwischen zwei Stürmen. Zum Auftakt des SyltProAm-Turniers am Freitag wütete das Tief „Elena“ über Deutschlands nördlichster Insel – und zum Finale am Sonntag kündigte sich bereits Nachfolgerin „Fabienne“ an. „Das war schon heftig, was wir in diesem Jahr erleben durften“, schmunzelte Veltins-Chef Michael Huber. „Aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht. Wir sind das nächste Jahr wieder dabei.“

Das SyltProAm wurde zum 30. Mal ausgetragen, zu diesem Jubiläum hatte Hauptsponsor Veltins das Preisgeld von bisher 40 000 Euro auf 80 000 Euro verdoppelt. 48 Professionals aus ganz Deutschland reisten in Deutschlands hohen Norden, 144 Amateure komplettierten das Feld. Gespielt wurde auf den Plätzen des Marine Golf Sylt, des Golf Club Budersand und des Golf Club Sylt.

„Elena“ kam heftig. Sowohl beim Marine GC als auch beim GC Budersand musste das Spiel abgebrochen werden, bei Böen über 100 km/h war reguläres Golf nicht mehr möglich. Am Meer wurden Strandkörbe umgeworfen, auf den Grüns der Golfplätze gab es für die Bälle kein Halten mehr, die Spieler hatten beim Abschlag Mühe, nicht umgeweht zu werden. Das war selbst für norddeutsche Hardcore-Golfer zu viel. Also musste der Spielmodus geändert werden: Am Sonnabend traten nun alle Pros mit 48 Amateuren beim GC Budersand an, die restlichen Amateure trafen sich beim Marine GC und spielten dort ein Turnier mit Teamwertung und einer Fülle von Preisen. „Sicher waren einige Amateure enttäuscht, dass sie nun nicht mit einem Pro spielen konnten“, gab Werner Rudi, Präsident des GC Sylt zu. „Aber wir wollten wenigstens ein verwertbares Ergebnis aller Pros haben, auf dem dann die Finalrunde am Sonntag beim GC Sylt basierte. Das haben die allermeisten Amateure auch eingesehen.“

Auch am Sonnabend hatten alle Starter mit widrigen Bedingungen zu kämpfen, Böen bis zu 80 km/h fegten über den Links-Kurs des GC Budersand, der sich in einem Top-Zustand präsentierte. Die Tageswertung gewannen Max Kramer (GC Olching) und Lokalmatador Alexander Born (GC Sylt), denen beide auf Deutschlands Golfplatz Nummer 1 eine sensationelle 74er Runde gelang.

Am Sonntag dann das Finale beim GC Sylt. Das Riesenfeld wurde ab 7 Uhr auf den Platz geschickt, bei mäßigem Wind, der im Laufe des Tages allerdings wieder etwas pustiger wurde. „Die Grüns des GC Sylt waren die besten, die man in diesem Jahr in Deutschland finden konnte“, lobte Christoph Günther, erfahrener Tour-Spieler und Deutscher Meister der Golf-Professionals. Co-Leader Alexander Born musste am Finaltag eine 84 hinnehmen und rutschte damit im Gesamtklassement auf den geteilten 27. Rang.

Anders Max Kramer: Der Olchinger ließ der 74 in Budersand beim GC Sylt eine 68 folgen und gewann das Turnier mit 142 Schlägen und vier Schlägen Vorsprung – und das nun schon zum vierten Mal in Folge. „Dass ich gern nach Sylt komme, ist wohl klar“, strahlte der Seriensieger. „War ganz schön hart dieses Jahr, aber den Finaltag konnten wir bei besten Bedingungen bestreiten. Auf einem Platz, der in einem sensationellen Zustand war.“

Kramer durfte im Jubiläumsjahr des SyltProAm einen Scheck über 13 400 Euro mit nach Haus nehmen. Das beste Tagesergebnis markierte der erst 20jährige Niklas Jason Griffiths vom Club Zur Vahr, der eine blitzsaubere 66er Runde hinlegte. Auch die Spitzenamateure lieferten am Sonntag bemerkenswerte Ergebnisse ab. Nationalspielerin Sarina Schmidt vom GC Valley München (Handicap +3,6) gewann die Bruttowertung der Damen mit 39 Punkten, bei den Herren siegte Noah Zöller vom GC St. Leon-Rot (Handicap +1) mit 39 Punkten. Ski-Olympiasiegerin Hanni Weirather-Wenzel kämpfte sich durch alle drei Turniertage und war am Sonntag ziemlich geschafft: „Bei Euch im hohen Norden, da wird einem auf dem Golfplatz eine Menge abverlangt.“ Im nächsten Jahr will sie aber auf jeden Fall wieder mit dabei sein. „Vielleicht lasst ihr dann das aber mit der Orkan-Begleitung.“