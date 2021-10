Ögers Musik-Camp in Westerland : 30 Sylter Hobby-Musiker auf den Spuren von Elton John und Ed Sheeran

Knapp 30 Teilnehmer aller Altersklassen nutzten am vergangenen Wochenende die Gelegenheit und ließen sich von vier Coaches in den Bereichen Songwriting, Gesang, Rhythmus und Recording unterrichten.

Sylt | Wie schreibt man den perfekten Songtext, wie atmet man beim Singen richtig und wie hält man den Takt? Unzählige Fragen kreuzen den Weg vom Anfänger zum erfahrenen Musiker. Viele von ihnen konnten am vergangenen Wochenende in Ögers Music-Camp beantwortet werden. 30 Menschen nehmen am Musik-Camp teil Weiterlesen: Ihr macht Musik und wollt mehr? La...

