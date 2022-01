Quarantäne, Sperrstunde, Sport : 2G-plus und mehr: Diese neuen Corona-Regeln gelten ab sofort auf Sylt, Föhr und Amrum

Die 2G-plus-Regelungen wurden ausgeweitet und eine Sperrstunde gilt ab sofort. Die neuen Corona-Beschlüsse im Überblick.

von Christin Lempfert

12. Januar 2022, 13:18 Uhr

Die 2G-plus-Regelungen wurden ausgeweitet und eine Sperrstunde gilt ab sofort. Die neuen Corona-Beschlüsse im Überblick.

Diese Corona-Regeln gelten in Schleswig-Holstein ab Mittwoch (12.01.). Hier ein Überblick darüber, wo und wie die 2G-plus-Regel und weitere Beschlüsse greifen:

Quarantäne und Infizierte

Wer weder geimpft noch genesen ist muss nach engem Kontakt zu einer Infizierten Person eine häusliche Quarantäne von zehn Tagen, unabhängig vom Nachweis einer bestimmten Variante.

Vollständig Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne, so lange keine Symptome vorliegen. Sollte sich allerdings die Omikron-Variante bestätigen, müssen auch vollständig Geimpfte sofort eigenständig und unabhängig davon, ob sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, in Quarantäne.

Sollten Symptome auftreten, muss der Hausarzt informiert und ein PCR-Test gemacht werden.

Gastronomie: Sperrstunde und 2G-plus

In der Gastronomie gilt eine Sperrstunde von 23 bis 5 Uhr und die 2G-plus-Regel. Die Sperrstunde betrifft die Gaststätten, die in dieser Zeit schließen müssen und ist nicht mit einer Ausgangssperre gleichzusetzen.

Die 2G-plus-Regel bedeutet, dass der Zutritt zu Restaurants und Cafés zukünftig auch für doppelt Geimpfte und Genesene nur noch mit einem tagesaktuellen, negativen Schnelltest möglich ist.

Ausnahmen von der Testpflicht bei 2G-plus

Für Personen mit einer Auffrischungsimpfung („Booster“) entfällt die zusätzliche Testpflicht sofort. Als „geboostert“ gelten im Sinne der derzeit geltenden Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung des Bundes Personen, die nach ihrer Grundimmunisierung durch zwei Impfungen bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben. Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft sind und eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten haben, müssen sich ebenfalls nicht testen.

Auch bei Kinder bis zur Einschulung und Minderjährige, die im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes in der Schule getestet werden, entfällt die Testpflicht.

Die Ausnahmen von der Testpflicht gelten nicht für den Besuch in Krankenhäusern und Einrichtungen der Pflege/Eingliederungshilfe.

Veranstaltungen mit Maskenpflicht und Discos

Diskotheken werden geschlossen und Tanzveranstaltungen untersagt. Grundsätzliche müssen bei Veranstaltungen in Innenräumen Masken getragen werden. Das Land SH empfiehlt FFP2-Masken.

Die Teilnehmerzahl bei Sitzveranstaltungen mit passivem Publikum in Innenräumen (z.B. Theater) wird auf 500 Personen begrenzt. Für alle anderen Veranstaltungen gelten maximal 50 Teilnehmer in Innenräumen und 100 in Außenbereichen.

Für private Feste und Feierlichkeiten wie zum Beispiel Familienfeste gelten auch in Gaststätten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen (max. 10 Teilnehmer mit Ausnahmen für unter 14-Jährige).

Für Chöre gilt in Innenräumen: Mund-Nasen-Bedeckungen sind auch beim Singen zu tragen. Das Spielen von Blasinstrumenten ist angesichts der erhöhten Infektionsgefahr nicht zulässig. Beruflich Tätige oder Prüflinge sind beim Singen von der Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht und dem Verbot, Blasinstrumente zu spielen, ausgenommen.

Einzelhandel

Maskenpflicht im Einzelhandel und in Dienstleistungsbetrieben mit Ladenlokalen gilt auch für die Mitarbeitenden auch unabhängig von physischen Barrieren.

Sport und Fitness

2G-plus-Regel bei organisiertem Sport und im Fitnessstudio für Personen ab 18 Jahre. Geboosterte brauchen allerdings keinen zusätzlichen Test vorzulegen.

Sportwettbewerbe mit mehr als 50 Sportlern innerhalb geschlossener Räume und mehr als 100 außerhalb geschlossener Räume sind unzulässig.

Generell gilt beim Sport in Innenräumen für Personen ab 18 Jahre die 2G-plus-Regel, wie auch für Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und ähnliches.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure und Kosmetik

2G-plus-Regel gilt bei körpernahen Dienstleistungen, bei denen für die Kunden kein Tragen einer Maske möglich ist (z.B. Kosmetik). Gilt nicht bei medizinisch oder pflegerisch notwendigen Dienstleistungen; bei Friseurdienstleistungen gilt weiter 3G.

Mitarbeiter in der Pflege und in Kindertagestätten

Ab 17. Januar gilt eine dreimal wöchentliche Testpflicht für geimpfte und genesene Mitarbeiter in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe (bislang zweimal wöchentlich) – dies gilt auch für ambulante Pflegedienste. Für nicht geimpfte oder genesene gilt weiterhin die tägliche Testpflicht.

Ebenfalls ab 17. Januar müssen geimpfte oder genesene Mitarbeiter in Kindertagesstätten sich dreimal wöchentlich testen. Bereits geboosterte sind davon jedoch anders als in den vorgenannten Bereichen ausgenommen.