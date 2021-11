Wegen steigender Corona-Zahlen : Sylter Weihnachtsmärkte reihenweise abgesagt – welche weiterhin stattfinden

Der rasante Anstieg von Corona-Infektionen wirkt sich auch auf die Sylter Vorweihnachtszeit aus. Von List bis Hörnum: Fast alle Weihnachtsmärkte sind bereits abgesagt.

Sylt | Die Corona-Zahlen in Deutschland sind aktuell so hoch wie nie. Große Weihnachtsmärkte wie den Lichter-Weihnachtsmarkt in Dortmund oder den Markt am Schloss Charlottenburg in Berlin hat es nun bereits getroffen: abgesagt wegen Corona. Einige Weihnachtsmärkte von vornherein nicht geplant Auf Sylt sinkt die Zahl der Infizierten zurzeit zwar leicht,...

