Von 0G bis 2G : Diese Weihnachtsgottesdienste finden 2021 in den Sylter Gemeinden statt

Stille Nacht, heilige Nacht – auch in diesem Jahr wieder unter Corona-Bedingungen. Wann in den Gemeinden auf Sylt die Weihnachtsgottesdienste stattfinden und was vorab beachtet werden muss, hat shz.de zusammengetragen.

Sylt | Zwischen Weihnachtsgans und Bescherung unter dem Tannenbaum gehört der Gottesdienst für zahlreiche Menschen zum Weihnachtsfest dazu. Unbeschwert singen, dem Pastor die Hände schütteln und dicht gequetscht in den Kirchenbänken sitzen, ist aber auch in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich. Festlich wird es in den Gemeinden auf Sylt aber dennoch – u...

