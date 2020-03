27. Frühjahrsmeeting: Sylter Schwimmer in Kiel am Start

Schwimmer des TSV Westerland nahmen am 27. Frühjahrsmeeting in Kiel teil

02. März 2020, 15:54 Uhr

Westerland/Kiel | Am vergangenen Samstag machten sich zehn Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Westerland und ihre Trainer auf den Weg nach Kiel, um dort mit 20 anderen Vereinen aus drei Bundesländern am 27. Frühjahrsmeeting in der Universitätsschwimmhalle teilzunehmen. Dazu eingeladen hatte der Schwimmverein Wiking Kiel von 1939 e. V.

Ihre ersten Wettkampferfahrungen auf einer 50 Meter Bahn sammelte Vasilisa Khramkov (Jg. 2012). Sie sicherte sich bei starker Konkurrenz auf der 50 Meter Brust- und 100 Meter Rücken- Strecke den dritten Platz. Leni Klukas (Jg. 2011) siegte über 50 Meter Brust und 100 Meter Freistil, wurde über 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken Zweite und über 50 Meter Rücken Dritte.

Auch Karolina Wahnes, Mila Putzler und Cynthia Lüpkes, die für den Jahrgang 2009 an den Start gingen mussten sich mit einer starken Konkurrenz messen. Mila holte den dritten Platz auf der 100 Meter Brust Strecke in persönlicher Bestzeit. Karolina schwamm in allen ihrer fünf Rennen persönliche Bestzeit. Die 100 Meter Freistill schwamm Karolina in unter zwei Minuten. Cynthia schwamm die 50 Meter Freistil in persönlicher Bestzeit in unter einer Minute.

Bei den Jungen im Jahrgang 2009 ging Aiden-Alister Klusch in vier Rennen für den TSV Westerland an den Start. Aiden verbesserte in drei seiner Rennen seine Bestzeit und belegte Platz drei auf der 100 Meter Freistilstrecke und Platz zwei auf der 100 Meter Rückenstrecke.

Colum William Klusch (Jg.2004) qualifizierte sich mit 1173 Punkten zum vierten Mal in Folge für die Landesmeisterschaften der besten Mehrkämpfer in Elmshorn. In der Gesamtwertung wurde Colum hervorragender Sechster. Der vierte Platz in der Gesamtwertung ging an Oliver Schreiber (Jg.1974) mit 1.259 Punkten. Den Wettkampf in Kiel nutzte Oliver Schreiber als Vorbereitung auf die Norddeutschen Meisterschaften, die am 14. Und 15. März in Berlin sattfinden.

Bei den weiblichen Teilnehmern gab es ebenfalls zwei Top Ten Platzierungen für den TSV. Hailey-Moreen Klusch (Jg.2007) wurde gute Neunte (903 Punkte) und verbesserte ihre Bestzeiten über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil deutlich. Platz 10 ging an Chiara Ruge.