25-jähriges Dienstjubiläum in der Sylt Kita

05. März 2020, 17:47 Uhr

Westerland | Auf eine 25-jährige Tätigkeit in der Sylt Kita kann in diesen Tagen Brigitte Ley zurückblicken. Seit 1995 sorgt die Köchin in der Kita-Küche zusammen mit Küchenchef Jörn Podschuweit und ihrer Kollegin für das leibliche Wohl der Kinder und des Personals in der Einrichtung. Gesunde Ernährung wird in der Sylt Kita groß geschrieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Bis zu 300 Essen täglich werden frisch und abwechslungsreich zubereitet. Die gebürtige Westerländerin trat damit in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern, die beide bei der Gemeinde beschäftigt waren. Schon ihre Mutter bekochte die Kinder und Erzieherinnen im damaligen Kindergarten Am Nordkamp.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankten sich die Büroleitende Beamtin Monika Kuhn und die Leiterinnen der Sylt Kita, Heinke Tadsen und Christina Kosmehl, bei ihrer langjährigen Mitarbeiterin für ihren engagierten und stets zuverlässigen Einsatz und zugleich für ihre berufliche Treue zur Kindertagesstätte.