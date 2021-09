Corona auf der Nordseeinsel : 23 Prozent der Impfdurchbrüche in Nordfriesland stammen von Sylt

In Nordfriesland häuft sich die Zahl der Impfdurchbrüche. Auf die Masse gerechnet infiziert sich aber nur ein kleiner Teil der Geimpften mit Covid-19.

Sylt | Auf Sylt gibt es derzeit drei nachgewiesenen Corona-Impfdurchbrüche. In ganz Nordfriesland waren am Mittwoch laut der offiziellen Statistik des Kreises 13 der insgesamt 37 an Covid-19 erkrankten Menschen in Nordfriesland sogenannte Durchbrüche. Damit stammen nachweislich 23 Prozent von ihnen von der Nordseeinsel. Weiterlesen: Aufwärtstrend: Darum s...

