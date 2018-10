2200 Euro für den Erhalt der Stranddistel

von shz.de

14. Oktober 2018, 15:38 Uhr

Die Stranddistel ist nicht nur das Wappenzeichen Kampens, sondern auch eine der am stärksten vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten in der Sylter Natur. Um zu verhindern, dass diese Pflanze mit der unverkennbaren Blüte in naher Zukunft nur noch auf der Kampener Flagge zu finden ist, schmiedete Birgit Friese vom Tourismusservice Kampen zusammen mit Margit Ludwig von der Naturschutzgemeinschaft Sylt schon vor sechs Jahren Pläne, das bedrohte Gewächs wieder in Kampen anzusiedeln. „In aufwändiger Kleinarbeit wurde in den Lister Dünen Saatgut gesammelt und anschließend aufgezüchtet“, berichtet Ludwig. Mit Erfolg: Im Spätsommer 2014 konnten die ersten Setzlinge in die Kampener Dünen gepflanzt werden, und mittlerweile erstreckt sich der neu angelegte Stranddistel-Bestand von der Buhne 16 bis zum Roten Kliff.

Unterstützt wurde die Initiative schon damals von der Kampener Modedesignerin Iris von Arnim: In ihrer Boutique im Strönwai brachte sie einen eigens kreierten Cashmere-Pullover mit dem Kampener Wappen heraus und spendete zehn Prozent der Verkaufseinnahmen zugunsten des ambitionierten Stranddistel-Projektes. „Ich habe mir damals die Kampener Flagge angeschaut und mich gefragt: Wofür steht das Symbol dort eigentlich?“, erinnert sich von Arnim. „Die Kampener Bürgermeisterin Steffi Böhm erklärte mir dann, dass es sich dabei um die Stranddistel handelt und es schwer sei, diese noch in der freien Natur zu finden. Das war für mich der Auslöser, etwas für den Erhalt der Pflanze zu unternehmen.“

In diesem Jahr hat die Designerin noch einmal nachgelegt: Beim Kampener Fashion-Spektakel „Vogue loves Kampen“ im Juli dieses Jahrs organisierte sie eine große Tombola, bei der sich vom Schlüsselanhänger bis zum Cashmere-Pullover hinter jedem verkauften Los ein Gewinn versteckte. Insgesamt 2200 Euro kamen durch den Losverkauf zusammen, die am vergangenen Freitag in Form eines riesigen Schecks an die Naturschutzgemeinschaft überreicht wurden. „Ich finde es großartig“, freute sich Kampens Bürgermeisterin Steffi Böhm, „dass Kampener Einzelhändler das Projekt in dieser Kontinuität unterstützen. Dafür möchte ich Danke sagen, im Namen der Gemeinde und auch des Tourismus-Service.“ Auch Margit Ludwig bedankte sich im Namen der Naturschutzgemeinschaft für das gute Miteinander: „Es freut mich, wie fantastisch die Zusammenarbeit zwischen Naturschützern, Gewerbetreibenden und Touristikern zum Wohle der Sylter Flora und Fauna funktioniert.“

Das Geld wird nun in den Schutz der neuen Dünenbewohner investiert: „Die Doldenblütler sind eng mit der Möhre verwand, und ihr Duft lockt Kaninchen an. Darum muss die Entwicklung der Pflanzen gut überwacht werden – einige von ihnen werden sogar zusätzlich mit kleinen Drahtzäunen vor den Nagern geschützt“, erklärt die Vorsitzende. Die Freiwilligendienstleisterinnen der Naturschutzgemeinschaft gehen zweimal jährlich ins Gelände und dokumentieren die Entwicklung der Stranddisteln. Dabei konnte schon die erste erfreuliche Entdeckung gemacht werden: „Die ersten Stranddisteln haben bereits begonnen, sich selbständig weiterzuverbreiten.“