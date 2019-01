2019 – die Sylter Themen des Jahres

Eventmanagerin Elke Wenning, Politiker Hicham Lemssiah und Tourismus-Chef Andreas Wölk sagen, was ihnen unter den Nägeln brennt

von Anja Werner

14. Januar 2019, 16:48 Uhr

Welches wichtige Thema, welches besondere Problem auf der Insel Sylt muss 2019 dringend angepackt oder sogar unbedingt gelöst werden? Das haben wir bekannte Insulaner aus Politik, Wirtschaft und Kultur gefragt. Lesen Sie heute den fünften und letzten Teil unserer Serie zum neuen Jahr.

Elke Wenning– Veranstaltungsleiterin in Wenningstedt-Braderup

Eigentlich gibt es in vielen Bereichen viel zu tun. Unbedingt am Ball bleiben müssen wir bei der Deutschen Bahn und beim Sylt Shuttle! Das in 2018 Erreichte darf auf gar keinen Fall wieder in Vergessenheit geraten, im Gegenteil.

Nur häufiges hartnäckiges Nachfragen bezüglich des jeweiligen Sachstandes kann dazu beitragen, dass dieses so endlose, besonders für die Pendler überaus leidige Thema in absehbarer Zeit zu einer Verbesserung voran schreitet!



Hicham Lemssiah– Fraktionsvorsitzender „Die Insulaner“

Betrachtet man die vielen Themen, mit denen die Sylter Politik und Verwaltung konfrontiert sind – Verkehr, Bahnchaos, Personalprobleme, Spekulation, Wohnraumknappheit, exzessive Bautätigkeit, Verdrängung Sylter Familien, Überalterung, fehlende Menschen für das Ehrenamt, Ortsteile, in denen kaum noch Menschen ganzjährig wohnen und vieles mehr – so wird deutlich, dass ein einfaches „Weiter so!“ keine Lösung sein kann, wenn wir zugleich den Qualitätsanspruch der „Jahrhundertmarke Sylt“ auch in Zukunft gerecht werden wollen. Alleine die unfassbar hohe Zahl von Bauanträgen für weitere Ferienwohnungen und Hotelzimmer sollte bei allen die Alarmglocken laut klingen lassen. Die gute Nachricht ist: Es herrscht endlich ein – unausgesprochener – Konsens zwischen den Fraktionen und Institutionen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Interessant dabei ist, dass selbst die Syltgäste es ebenso sehen.

Unsere Insel schöpft ihre Attraktivität aus ihrer einzigartigen Natur. Massentourismus, und dies ist wissenschaftlich belegt, zerstört kurzfristig die Natur und mittelfristig die Wirtschaft. Das Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Lebensqualität und Natur muss daher neu ausgelotet werden. Mit klugen Konzepten für Qualitätstourismus kann die Ökologie durchaus gut für die Ökonomie sein und beider Zukunft nachhaltig sichern.

Bereits jetzt liegt in den Sommermonaten die Auslastung bei knapp 96 Prozent; weitere Steigerungen der Gästezahlen sind also nur noch über eine Erhöhung der Bettenanzahl möglich. Aber genau das müssen wir verhindern.

Die Insulaner-Fraktion plädiert daher dafür, dass wir uns endlich die Zeit nehmen, ein tragfähiges und entschlossenes Tourismuskonzept zu entwickeln und so die Frage stellen, wo die Insel in fünf und in zehn und vielleicht in 20 Jahren stehen soll. Ein weiterer, ungezügelter touristischer Wildwuchs wird zwangsläufig die Situation immer weiter verschärfen, zugleich aber auch in den Neben- und Zwischensaisons zu immer höherer Konkurrenz zwischen den Vermietern führen – und genau in diesem Konkurrenzkampf sind es vor allem die Sylter Privat- und Kleinvermieter diejenigen, die sich gegen finanzstarke Unternehmen und Investoren am schlechtesten behaupten können. In anderen Worten: Wir sägen genau an dem Ast, durch den der Tourismus vielen ortsansässigen Familien lange Jahre ein Einkommen und auch Altersversorgung sicherte.

Wie also können wir weiterhin eine hohe, touristische Qualität bieten, dabei aber und ganz besonders auch den hier lebenden Menschen eine hohe Lebensqualität und Zukunftsmöglichkeiten bieten?

„Zeit nehmen“ bedeutet dabei, für einen bestimmten Zeitraum – zum Beispiel für zwei Jahre, bis ein gemeindeübergreifendes Konzept entwickelt wurde – den derzeitigen Status Quo festzuschreiben, und so lange keine neuen Ferien-, Zweitwohnungen oder Hotelzimmer mehr zu genehmigen.

Ein derartiges „Moratorium“ erlaubt dann weitere Steigerungen nur noch außerhalb der Hauptsaison, würde darüber hinaus die Werte von Bestandsimmobilien schützen, zugleich aber die weitere Verdichtung durch immer neue Objekte stoppen. Es würde ebenfalls ein deutliches und mutiges Zeichen unserer Entschlossenheit setzen, die Insel vor einem „Over-Tourism“ zu bewahren, wie er in touristischen Regionen und Städten wie Mallorca, Venedig, Barcelona und Amsterdam zu erleben ist. Diese Zeit sollten wir uns in unserem ganz eigenen Interesse nehmen.

Andreas Wölk– Tourismus-Direktor Hörnum

Nach acht Monaten in Hörnum habe ich mir schon ein Bild machen können, welches aber noch nicht vollständig ist und ich mit manchen Themen noch keine Berührungspunkte hatte.

Ich würde aber sagen, dass das Thema Zusammenarbeit und insulare Betrachtungsweise noch ausbaufähig ist und dies für die Zukunft wichtig ist, um den Standort Sylt zu stärken, auch in der Öffentlichkeit.