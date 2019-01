2019 – die Sylter Themen des Jahres

Karl Max Hellner vom Verein Sylter Unternehmer sowie Maria Andresen (B90/Grüne) und Lars Schmidt (Zukunft.) sagen, was ihnen besonders unter den Nägeln brennt

von Anja Werner

10. Januar 2019, 14:22 Uhr

Welches wichtige Thema, welches besondere Problem auf der Insel Sylt muss 2019 dringend angepackt oder sogar unbedingt gelöst werden? Das haben wir bekannte Insulaner aus Politik, Wirtschaft und Kultur gefragt. Lesen Sie heute den dritten Teil unserer Serie zum neuen Jahr.

Karl Max Hellner

– Vorsitzender des Vereins Sylter Unternehmer (SU)

Neben den drängenden Problemstellungen in puncto Wohnraumsituation und Arbeitskräftemangel ist für mich auch die Verlegung der Autoverladung ein wichtiges Thema, mit dem wir uns in 2019 intensiv beschäftigen und letztendlich auch zu einer Lösung kommen sollten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung im Zusammenhang mit dem geplanten zweigleisigen Ausbau der Strecke eine klare insulare Position in dieser Frage erwartet und einfordert. Wie können wir den Verkehr im Innenstadtgebiet diesbezüglich entlasten und die An- und Abreisesituation spürbar verbessern? Dazu sollten wir sämtliche Optionen sorgfältig prüfen und genau abwägen, welche Variante schlussendlich am besten ist. Ist es eine Verlegung? Wo könnte die Verladung neu angesiedelt werden und welche Konzepte können die damit verbundene Flächenversiegelung möglichst klein halten? Oder kann eventuell schon die Einführung eines Reservierungssystems und eine geschickte Umgestaltung der Verladeabläufe eine Entzerrung und bessere Verkehrslenkung bewirken? Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist bereits angeschoben worden und sollte nun mit möglichst vielen Fakten unterlegt kreativ weitergeführt werden.

Maria Andresen

– Bündnis 90/Die Grünen Sylt

Mir persönlich ist es besonders wichtig, dass wir endlich anfangen mit Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach und auf Sylt. Zum Beispiel für Fußgänger/Wanderer und Fahrradfahrer getrennte Wege anbieten. Wenn nötig, sollten sogar Straßen entwidmet werden und zu Radstraßen werden (zum Beispiel die Elisabethstraße), um endlich eine gute Wegführung für Radler*Innen von Nord nach Süd und umgekehrt durch die Innenstadt hinzubekommen. Und auch in der Strandstraße für gewisse Zeiten das Radfahren dulden. Wir benötigen viel mehr An- und Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt und auch abschließbare Boxen in Bahnhofsnähe für hochwertige Fahrräder. Unabdingbar ist die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für Menschen mit Behinderungen, hier besonders Ein- und Ausstiege an Bussen, keine Schrägen auf Bürgersteigen, die besonders schwierig mit Rollator zu bewältigen sind.

Busfahren sollte mit Kurkarten kostenlos möglich sein, das wäre zukunftsorientiert – und das wäre möglich, wenn wir genau so viel Geld in den ÖPNV investieren würden wie in unsere Fluggäste. Die kostenlose Jahreskarte für die Busbenutzung auf Sylt sollte es mindestens für Senioren ab 80 Jahren geben, und nicht nur für Senioren ab 85 Jahre, die ihren Führerschein abgeben. Für die Busse der SVG sollte eine vorrangige Ampelschaltung auf der L24, hier insbesondere in Kampen, möglich sein, um Staus zu vermeiden.

Ein Traum wäre, wenn wir es durch Verhandlungen mit der Bahn hinkriegen, dass Personenzüge zwischen Niebüll und Sylt Vorrang haben vor den Autozügen. Damit wäre gleichermaßen den Pendler*Innen und allen Gästen geholfen, die heute schon umweltverträglich ohne Auto auf unsere schöne Insel kommen.

Lars Schmidt

– Vorsitzender Partei „Zukunft.“

Wahrheiten sind manchmal unangenehm, Pflichten aber noch viel mehr. Und auf dem Weg hin zu letzteren bewegen wir uns gerade im Bereich unserer Feuerwehren sowie bei Freiwilligen für Großschadenslagen. Für mich ist deshalb die wichtigste Frage, die wir im neuen Jahr auf unserer Insel angehen müssen, wie wir uns zukünftig für den Schutz unserer Bevölkerung aufstellen wollen und wer das konkret erledigt. Es gilt, deutlich mehr Menschen zu motivieren, einen eigenen Beitrag dazu zu leisten. Feuerwehren und Rettungsdienste haben ein Personalproblem. Nicht nur auf unserer Insel, sondern nahezu überall. Die Zeiten haben sich geändert. Freiwilliger Einsatz wird immer weniger. Geht diese Entwicklung weiter, ist die Zwangsverpflichtung sowohl für die Feuerwehr wie auch von Spontanhelfern, zum Beispiel bei Unwetterlagen, unvermeidlich.

Die Gründe für den Rückgang des ehrenamtlichen Engagements sind vielfältig: Mehr Druck bei der Arbeit, höheres, individuelles Freizeitbedürfnis oder stark gewandelte Sozialstrukturen. Die Alterung der Gesellschaft verschärft die Lage. Auch zwischenmenschlich ist einiges anders geworden. Das Ich siegt immer mehr über das gemeinschaftliche Wir. Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sieht die Lage schlagartig anders aus. Ich möchte nicht, dass es so weit kommen muss.

Deshalb werde ich den Schwerpunkt meiner Arbeit als Vorsitzender des Feuerschutzausschusses auf das Thema „Sicherheit und Bevölkerungsschutz“ legen. Hierbei geht es nicht darum, bestehende Dinge schlecht zu reden. Aber es geht durchaus um unangenehme Wahrheiten: Zum Beispiel die falsche Standortwahl für die Feuerwehr Westerland, die erheblich zur berechtigten Frustration einiger Kameraden der Feuerwehren beigetragen hat. Man wird darüber offen diskutieren müssen, ob nicht – neben einer neuen Feuerwache Tinnum – eine Innenstadtwache zum Beispiel am Johann-Möller-Platz notwendig ist. Die große Wache am Flughafen sollte dann für gemeinde- oder sogar inselweite Feuerwehraufgaben genutzt werden. Freiwerdende Flächen könnte der Bauhof bekommen. Die Halle 28 sollte neben der Nutzung durch das DRK eine Heimat für den insularen Bevölkerungsschutz werden. Ich stelle mir dort die zentrale Anlaufstelle für freiwillige Spontanhelfer vor. Zwei Übungen pro Jahr – eine im Frühjahr, eine im Herbst. Mit allen interessierten Einheimischen und Zweitwohnungsbesitzern, die nicht tatenlos zusehen wollen, wenn sich die See eines Tages die Insel holt. Wir brauchen auf freiwilliger Basis so schnell wie möglich gut 30 Prozent mehr Helfer bei Feuerwehr und Rettungsdiensten. Und für die echte Krise zudem die Bereitschaft von jedem, der körperlich in der Lage dazu ist, dann spontan mit anzupacken.

Dieses auf den Weg zu bringen sowie Wertschätzung und positive Motivation für alle bestehenden Freiwilligen deutlich zu erhöhen, muss – über alle Parteigrenzen hinweg – Kernaufgabe der Politik in 2019 werden. Denn noch haben wir alle die Wahl: Freiwilligkeit oder Pflicht. Aber unsere Zeit ist knapp.