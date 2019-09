200 Jahre Sylter Brandkasse

Versicherung „von der Insel für die Insel“ feiert ihren runden Geburtstag

26. September 2019, 17:44 Uhr

Westerland | Wenn eine Sylter Institution auf eine 200-jährige Geschichte zurückblicken darf, dann ist das etwas Besonderes. „Einer für alle, alle für einen“: Diese Devise galt nicht nur für die drei Musketiere, sondern ist auch der erklärte Wahlspruch der Sylter Allgemeinen Brandkasse: Das Versicherungsprinzip basiert auf Gegenseitigkeit – und dies erfolgreich bereits seit 1819. Die traditionsreiche Brandkasse hat alle Wirren der Zeit – fünf Kriege und eine Inflation – erfolgreich überstanden. Erfreulich für die Kunden: Die Prämienbeiträge wurden seit mehr als 20 Jahren nicht erhöht. Damals wie heute leistet der Vorstand seine Arbeit ehrenamtlich.

Von der Insel für die Insel – auch diese Maxime hat sich seit Gründung bewahrt: Die Satzung schreibt vor, dass Versicherungen nur im Raum Sylt abgeschlossen werden dürfen. Im einzelnen handelt es sich dabei um die Hausratsversicherung, eine Feuerversicherung sowie eine Feuerversicherung speziell für Landwirte.

„Zu unserer Stärken zählt sicherlich die schnelle, unbürokratische Abwicklung von Schadensfällen“, unterstreicht Kay Abeling. Gemeinsam mit ihm lenkt Rainer Schreiber, stellvertretender Vorsitzender sowie Geschäftsführer in Personalunion, erfolgreich die Geschicke der Brandkasse, assistiert von den beiden Beisitzern Sven Buchholz und Artur Sünkler.

Der 26. Februar 1819 war die Geburtsstunde der Sylter Allgemeinen Brandkasse, die seinerzeit unter dem Namen „Allgemeine Mobilien Brandkasse“ begründet wurde. Elf Insulaner hatten die Institution ins Leben gerufen und den Keitumer Jens Boysen zu ihrem ersten Vorsteher gewählt. Im selben Jahr bestimmten die Mitglieder 14 Aufseher zur Betreuung der Inselorte – im einzelnen drei in Morsum, zwei in Archsum, drei in Keitum, zwei in Tinnum, zwei in Westerland und zwei in den Norddörfern. Dem Vorsteher wie auch den Aufsehern war es dabei unter Androhung „schärfster Ahndung untersagt, Geschenke oder Dokumente anzunehmen“.

Schon nach kurzer Zeit belief sich die Zahl der Mitglieder, die sich mit so genannten Losen einkauften, auf über 400. Am 26. November 1820, also keine zwei Jahre nach Gründung der Kasse, kam es zum ersten Entschädigungsfall: In Keitum brannten das Haus und die Scheune von Dr. Christian Buchholz ab. „Bereits am 11. Dezember“, so ein altes Protokoll, „konnte dem Geschädigten in Gegenwart zweier Zeugen der Betrag ausgezahlt werden“.

1821 erweiterte die Brandkasse ihr Tätigkeitsfeld um eine Sparkasse. Zudem stellte man in den Wintermonaten in Keitum zwei Nachtwächter zur rechtzeitigen Entdeckung von Bränden an.