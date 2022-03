Wartungsarbeiten auf Amrum : Nach 200 Litern Wasser Tank: Auf Amrum kann wieder Superbenzin getankt werden

Nachdem zahlreiche Autos nach dem Tanken auf Amrum liegenblieben, konnte der Grund schnell gefunden werden: 200 Liter Wasser im Tank des Superbenzins. Die Ursache dafür bleibt unklar.

Amrum | Nachdem vergangene Woche Wasser in den Superbenzintank der Amrumer Tankstelle gelangt war und zahlreiche Autos daraufhin liegenblieben, kann seit Donnerstagnachmittag, 3. März, an der Amrumer Tankstelle problemlos auch wieder Superbenzin getankt werden. Am Mittwochabend war der Service Betrieb der Firma team bau energie aus Hannover mit drei Facharbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.