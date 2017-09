20 Künstler zeigen Werke bei Schau in Dagebüll

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert 1 von 1

von Lea Sarah Albert

erstellt am 11.Sep.2017 | 04:22 Uhr

Rund 20 Künstler aus Südtondern und Umgebung haben gestern ihre Bilder auf dem Bahrenhof in Galmsbüll präsentiert. Bei der „Freien Niebüller Kunstausstellung“ kann jeder eigene Werke ausstellen. Vorgaben macht der Veranstalter, der Niebüller Kunstverein, nicht: „Alle können zeigen was sie möchten – nur Pornobilder sind verboten“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Erika Spaude (Foto). Zahlreiche Besucher waren gekommen, um die Werke – darunter Acryl-und Ölbilder sowie Zeichnungen – zu bestaunen und zu kaufen: Das preiswerteste Bild war für 20 Euro zu haben – das teuerste kostete 2500 Euro. 25 Prozent aus dem Bildverkauf gehen an den Verein. Die Ausstellung findet alle zwei Jahre statt und ist in diesem Jahr zum elften Mal gefeiert worden.