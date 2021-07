Polizeieinsatz auf Sylt : 18-Jähriger in Kampen fährt sich mit Tesla am Strand fest

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei junge Männer mit einem weißen Tesla am Strand in Kampen steckengeblieben. Sie müssen sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Kampen auf Sylt | Der Vorfall ereignete sich am frühen Montagmorgen. Polizeisprecher Christian Kartheus beziffert den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 0.20 und 1.50 Uhr. Was die beiden jungen Männer dazu trieb, das kostspielige Elektro-Auto nahe Riperstieg an den Strand zu fahren – was strengstens verboten ist – ist unklar. Knapp 80 Meter vom Wasser entfernt blieb das...

