Geldsegen für Sylter Kirche : Bund bewilligt 140.000 Euro für die Sanierung von St. Severin

St. Severin in Keitum stehen umfangreiche Sanierungsarbeiten ins Haus. An den hohen Kosten beteiligt sich der Bund.

Keitum | Rund um St. Severin wird sich in Zukunft einiges tun: Der Dachstuhl der Kirche soll instandgesetzt, eine umfangreiche Innensanierung durchgeführt sowie die Instandsetzung der Außenanlagen angeschoben werden. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten kosten einiges an Geld. Der Bund hat nun zugesichert, sich an den Kosten beteiligen zu wollen. Weiterlese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.