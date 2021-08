Unfall mit E-Bike auf Sylt : 14-jähriger Radler stößt mit Auto zusammen - Gehirnerschütterung

Der Junge war am Donnerstagabend mit einem Auto auf der Munkmarscher Chaussee in Keitum zusammengestoßen. Weil er ohne Licht und in Schwarz unterwegs war, hatte die Autofahrerin den Jugendlichen vermutlich übersehen.

Keitum | Bei einem Unfall in Keitum ist ein 14-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Der Jugendliche war am späten Donnerstagabend mit einem Elektro-Fahrrad auf der Munkmarscher Chaussee in Richtung Gurtstig unterwegs, als er mit dem Wagen einer 21-jährigen Autofahrerin zusammenstieß, wie Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg am Freitag m...

