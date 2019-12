122 Spendentüten für die Sylter Tafel

Avatar_shz von shz.de

02. Dezember 2019, 16:00 Uhr

Sylt | Die 10. Spendenaktion der Rewe-Märkte in Westerland und Tinnum war ein großer Erfolg – innerhalb von zwei Wochen unterstützten 122 Kunden die Aktion und gaben fünf Euro für eine Einkaufstüte mit Lebensmitteln. Jetzt übergaben die Rewe-Marktmanager Alexander Krohn (l.) und Maik Rahn (r.) die 122 Tüten an Maren und Hans-Jürgen Hansen sowie Dörte Lindner-Schmidt von der Sylter Tafel. Insgesamt haben bundesweit über 3300 Märkte an der Aktion teilgenommen; rund 420 000 Spendentüten gingen an die Tafeln. Rewe hat nochmal 40 000 Extratüten dazu gegeben.