Turbulente Sitzung im Friesensaal : 1000 Dauerwohnungen gehen auf Sylt verloren

Bauausschussder Gemeinde Sylt lehnt raumordnerischen Vertrag ab.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

20. Oktober 2020, 10:28 Uhr

Sylt | Die Sitzung des Bauauschusses der Gemeinde Sylt gestaltete sich schon von ihrem Beginn an am Montagabend turbulent. Aufgrund der großen Nachfrage nach Zuschauerplätzen konnten nicht alle interessierten Bürger an der Sitzung teilnehmen. Sogar Gemeindevertreter wie Gerd Nielsen und Holger Weirup von der SPD fanden keinen Zugang, auch Lists Bürgermeister Ronald Benck wurde abgewiesen. Letzterer wäre bei der anstehenden Diskussion um den raumordnersichen Vertrag sicher als Auskunftgeber hilfreich gewesen.

Die Mitglieder des Bauauschusses diskutierten zunächst ausführlich im Rahmen der Bürgerfragestunde um den Vertrag, den die Gemeinden der Insel Sylt mit dem Land Schleswig-Holstein schließen könnten, bevor über den Tagesordnungspunkt beraten und abgestimmt wurde. Der Bauauschuss der Gemeinde Sylt lehnte die Unterzeichnung des Vertrages mit sechs Neinstimmen, einer Ja-Stimme und vier Enthaltungen ab. Am Donnerstag wird der Vertrag, der den Bau von rund 2500 Dauerwohneinheiten auf Sylt ermöglicht, in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Sylt erneut beraten.

Im Laufe der Diskussion stellte der Leiter des Fachbereiches Kreisentwicklung, Bauen, Kultur und Umwelt des Kreises Nordfriesland, Burkhard Jansen dar, dass die Insel Sylt bis zum Jahr 2030 rund 1000 Dauerwohnungen aufgrund der rechtlich nicht zu verhindernden Umwandlung in Ferienwohnraum oder Zweiwohnungen verlieren wird.

Shz.de berichtet zeitnah ausführlich von der Sitzung.