100 Kilometer in 24 Stunden

Avatar_shz von Anja Werner

23. Oktober 2019, 14:01 Uhr

Sylt | Am kommenden Sonnabend, 26. Oktober fällt der Startschuss für den zweiten Megamarsch Sylt. Nach dem großen Erfolg vom Vorjahr versuchen diesmal 555 Teilnehmer, innerhalb von 24 Stunden die Insel zu umrunden.



„Das härteste Sportevent überhaupt“





Es sei eine „Grenzerfahrung“ und das „härteste Ein-Tages-Sportevent überhaupt“, sagte ein Teilnehmer des ersten Sylter Megamarsches über seine 100-Kilometer-Wanderung im vergangenen Jahr. Insgesamt 333 Teilnehmer stellten sich im Oktober 2018 der Herausforderung und machten sich auf den kräftezehrenden Weg mit der Absicht, sich selbst und ihre gedachten Grenzen zu überwinden. Immerhin: 270 von ihnen erreichten erschöpft aber glücklich das Ziel und wurden mit einer der begehrten Megamarsch-Medaillen belohnt.

Eine Absicht, die in diesem Jahr bei der zweiten Auflage des Sylter Wander-Spektakels sogar 555 Teilnehmer haben. Auch für sie geht es innerhalb von 24 Stunden exakt 100 Kilometer über die Insel. Und Sylt macht es den motivierten Läufern dabei nicht gerade leicht, denn aufgrund der nordfriesischen Wetterbedingungen stellt diese Spezialausgabe des Megamarsches auch für erfahrene Wanderer eine ganz besondere Herausforderung dar.



Im Uhrzeigersinn einmal um die Insel





Startschuss für das Sportevent ist am Sonnabend, 26. Oktober, um 12 Uhr an der Musikmuschel in Westerland. Im Uhrzeigersinn geht es dann einmal um die Insel, erst Richtung Norden nach List. Von dort werden die Teilnehmer auf der Ostseite der Insel durch Kampen, Munkmarsch und Keitum bis nach Morsum laufen. Am Deich entlang führt die Strecke anschließend über das Rantumbecken und durch den Ort Rantum hindurch bis in den Inselsüden. Hörnum hinter sich gelassen geht es wieder zurück nach Westerland bis zum Ausgangspunkt, der Musikmuschel auf der Promenade. Alle 15 bis 20 Kilometer gibt es für die Läufer eine Verpflegungsstation: In der Lister Grundschule, im Friesensaal in Keitum, im Café Ingwersen in Morsum, in der Rantumer Sylt-Quelle und in den Räumen des Tourismusservice Hörnum warten kalte und heiße Getränke, Süßes und Herzhaftes auf die Teilnehmer.



Sylt stellt besondere Herausforderung dar





Seit 2016 organisieren Marco Kamischke und Frederick Hüpkes aus Mönchengladbach die Langstreckenwanderungen. Der erste Megamarsch fand in Köln statt, mittlerweile gibt es die Veranstaltung in 18 Großstädten und Regionen. Viele der Teilnehmer sind dabei Wiederholungstäter, die Sylt-Edition ist aufgrund der besonderen Wind-und-Wetter-Verhältnisse aber auch für sie eine ganz spezielle Ausgabe. So speziell, dass alle für dieses Jahr 555 Startplätze innerhalb kürzester Zeit vergeben waren. Im Gegensatz zur Teilnehmerzahl ist die Anzahl der Unterstützer entlang der Wanderstrecke aber nicht limitiert. „Anfeuern und zujubeln ist ausdrücklich erwünscht“, betont SMG-Geschäftsführer Moritz Luft, der mit der Extrem-Wanderung nun schon zum zweiten Mal dieses Nachsaison-Highlight nach Sylt holen konnte.





Weitere Informationen und der genaue Streckenverlauf auf www.megamarsch.de und www.sylt.de.