100 Jahre Flughafen Sylt

Am 6. Juli 1919 wurde Sylt zur ersten Nordseeinsel mit einer Direktfluganbindung

von ago

04. Juli 2019, 11:53 Uhr

Sylt | „Bald beginnt der Sommer, dann kommen die Badegäste wieder. Damit sie die Insel schnell erreichen können, brauchen wir einen Flugplatz.“ Diese Feststellung sollen der Westerländer Bürgermeister und der Badekommissar 1919 nur wenige Monate nach dem Ende des 1. Weltkrieges getroffen haben. Dafür würde eine Heidefläche oder ein karger Acker benötigt, nicht so nah an der Stadt wegen des Fluglärms, nicht so nah an den Dünen wegen des Sandfluges und mit günstiger Verkehrsanbindung zur Inselbahn. Ausgesucht wird die Keitumer Heide am Friesenhain, man nennt sie: „Flugplatz Friesenhain-Westerland“.



Drei bis fünf Passagiere pro Flug





Am 6. Juli 1919 wird der Flugplatz offiziell eröffnet und in der Tat können die knapp über 3000 Einwohner Westerlands in dieser Saison über 14000 Badegäste begrüßen. Im Laufe der nächsten Jahre viele auch mit dem Flugzeug – 1925 sind es bereits 2560 Passagiere – und das, obwohl die Maschinen nur eine Kapazität von drei bis fünf Plätzen pro Flug haben, der Pilot im offenen Cockpit sitzt und der Rauch von entzündeten Feuern den Landeanflug weist.

Schon damals erwies sich also die Anreise nach Sylt durch die Luft als wesentlich schneller und vor allem unabhängiger als jeder andere Weg. Schaut man auf die damalige Situation, scheint sich bis heute wenig geändert zu haben – die Bahn verkehrt unzuverlässig, der Ansturm auf die Insel wird immer stärker – eine Alternative muss her. Und auch der Blick auf die Flugverbindungen unterscheidet sich mit Zielen wie Berlin, Hamburg und Städten im Süden Deutschlands nur wenig von den heutigen.

Clever, wie die Westerländer sind, gründen sie 1925 die „Westerländer Luftverkehrs Gesellschaft“, bauen eine Flughalle und taufen ihre erste Maschine auf den Namen „Westerland“. Dass es nicht das einzige Flugzeug mit diesem Namen bleiben soll, können sie zu diesem Zeitpunkt wohl nur ahnen. 1977 tauft die Lufthansa auf Sylt einen Airbus auf den gleichen Namen.

Rasant entwickelt sich der Flugplatz weiter. Die Startbahnen werden gebaut und verlängert, die Hünengräber, die sich auf der Fläche befinden, gnadenlos zerstört oder während des 2. Weltkrieges zu Verteidigungsanlagen umgebaut.



243 Flugzeuge auf dem Fliegerhorst





Am Tag der Kapitulation, dem 8. Mai 1945, stehen 243 Flugzeuge auf dem Fliegerhorst Westerland. Einen Teil nehmen die Briten mit nach Großbritannien, wo sie bis heute in diversen Museen ausgestellt werden, der Rest wird verschrottet.

Der Flughafen Westerland wird nach dem Krieg zur Trainingsstation der „Royal Air Force“. Die 700 hier stationierten Soldaten üben täglich mit 200 Starts und Landungen das Fliegen ebenso wie das Schießen. Als Sieger des Krieges auf die Insel gekommen, entwickeln sie eine enge Beziehung zu Sylt und den Insulanern. 1995 gründen sie den Verein „The Syltonians“ aus ehemals auf der Insel stationierten Soldaten und nehmen Bürgermeisterin Petra Reiber als Ehrenmitglied auf.

1961 übernimmt die Bundeswehr das Gelände, den Westerländern gelingt es zwei Jahre später, einen Teil der Fläche zur zivilen Nutzung zu erhalten. Dem „Aero Club Sylt“ gelingt es bereits ein Jahr früher, denn seit den 30er Jahren ist der Segelflug auf Sylt verankert, wurden hier Weltrekorde im Zeit- und Streckenflug erflogen.

Neben den jetzt wieder einsetzenden Linienflügen entdecken auch die Reiseveranstalter Sylt wieder. Pauschalreisen aus Schweden werden ebenso angeboten wie Pauschalreisen aus Düsseldorf ab 199 Mark.

Die Sylter Urlaubsgäste verlassen sich auf die luftige Verbindung. Dem Journalisten Werner Höfer, der den Internationalen Presseclub im Fernsehen moderiert, wird sie allerdings zum Verhängnis. Als während der Schneekatastrophe 1979 kein Flug von Sylt aus möglich ist, muss er kurzerhand zum Hörer greifen, um seine Sendung telefonisch zu moderieren.



Entwicklung dauert bis heute an





Bis heute geht die Entwicklung des Flughafens ungehindert voran. 1972 überließ die Bundeswehr der neugegründeten Flughafen Sylt GmbH die Fläche.

Nach dem Wegfall der Fluglinie Air Berlin gelingt es dem Geschäftsführer Peter Douven, neue Verträge zu schließen, um die Fluggastzahl wieder deutlich an die Marke von 170 000 pro Jahr heranzuführen.

Doch wird auf dem Gelände, das zum Ortsteil Tinnum gehört, nicht nur geflogen. Veranstalter haben es für Musikkonzerte entdeckt und im letzten Jahr wurde ein Teil der Natur zurückgegeben und kann jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden.

Trotzdem gilt nach wie vor der Gedanke der weitsichtigen Westerländer: „Bald beginnt der Sommer, dann kommen die Badegäste wieder...“



Ein Vortrag von Günter Schroeder zum Thema findet am Montag, 8. Juli, um 20 Uhr im CCS Westerland statt.