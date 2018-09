100 000 Euro für’s Meerkabarett

Kulturpolitiker befürworten gestreckte Zahlung über Zeitraum von drei Jahren

von Pierre Boom

24. September 2018, 16:51 Uhr

Das Meerkabarett soll auch in den kommenden Jahren finanziell aus dem Haushalt der Gemeinde Sylt unterstützt werden – so die überwiegende Meinung und ebenso der mehrheitliche Beschluss der Mitglieder des Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschusses auf ihrer jüngsten Sitzung. Allerdings haben sich die Politiker, letztendlich auch auf Wunsch von Meerkabarett-Chef Joachim Wussow, für ein schwierigeres Verfahren ausgesprochen als ursprünglich geplant.

Statt wie zunächst vorgeschlagen, die kulturelle Veranstaltungsreihe nur für das Jahr 2019 mit einer maximalen Defizitabdeckung in Höhe von bis zu 50 000 Euro zu bezuschussen, soll das Meerkabarett jetzt für die Jahre 2019 bis 2021 insgesamt 100 000 Euro erhalten. Dies sei für die Planbarkeit der Veranstaltungen sowie für eine frühzeitige Buchung der Künstler besonders wichtig, betonte Joachim Wussow. Nach jeweils einem Geschäftsjahr soll dann abgerechnet und der restliche Betrag auf das folgende Jahr übertragen werden.

„Ein Budget für drei Jahre geht nicht“, gab jedoch Nikolas Häckel zu bedenken. Ein kommunaler Haushalt könne und dürfe, wie aktuell in der Gemeinde Sylt, nur für das kommende Jahr aufgestellt werden, so der Bürgermeister. Die Frage der „Überjährigkeit“ müsse also anders gelöst werden. Machbar wäre es, eine dreimalige Zahlung von 33 333,33 Euro zu vereinbaren. Ausdrücklich wies Nikolas Häckel aber darauf hin, dass die politischen Gremien beispielsweise bei einem „Stimmungswechsel“ einen solchen Beschluss in den erneuten Haushaltsberatungen jährlich wieder aufheben könnten. „Es ist also ein komplizierter Beschluss mit einem Grundrisiko für den Antragsteller“, so Häckel.

Für Joachim Wussow sowie für seine Unterstützer aus verschiedenen Parteien ist diese Variante jedoch der einzig mögliche Weg, um zumindest für den Zeitraum der nächsten drei Jahren weiter ein qualitativ hochwertiges Meerkabarett-Programm zu gewährleisten. Aber ebenso, um Verluste – wie offensichtlich erneut in dieser Saison entstanden – flexibler ausgleichen zu können.

Auf die Frage von SPD-Politiker Uwe Tiedjen, ob allein die schlechtbesuchten Open-Air-Konzerte in List der Grund für das laut Meerkabarett noch nicht bezifferbare Defizit 2018 gewesen seien, antwortete der Geschäftsführer: „Ja! Als wir noch Open-Airs am Flughafen machen durften, hatten wir im Schnitt 4000 Besucher. Für List haben wir zumindest auf zirka 3000 gehofft.“ Tatsächlich gekommen seien zu Anastacia und Max Giesinger durchschnittlich aber lediglich 1778 Zuschauer, erklärte Wussow und kritisierte erneut die mangelnde Bereitschaft der Verantwortlichen, seine Freiluft-Events auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes durchführen zu dürfen.

Die Gemeindevertreter Frank Zahel (CDU) und Mario Pennino (SWG) kritisierten insbesondere die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Insel Sylt Tourismus-Service: „Wir müssen alles grundsätzlich klären und ISTS und Meerkabarett unbedingt wieder besser zueinanderführen“, so Zahel. Pennino wies darauf hin, dass die Gemeinde Sylt zwar mit 100 000 Euro den Surfcup sponsern würde, sich die davon profitierende gemeindliche Gesellschaft ISTS aber weigere, ein Kultursponsoring des Meerkabaretts zu übernehmen. Mit sieben Ja-Stimmen, bei einem Nein und zwei Enthaltungen, wurde die dreijährige Variante mit 100 000 Euro auf den Weg gebracht. Meerkabarett-Chef Wussow zeigte sich überaus dankbar und verkündete sogleich, dass die Saison 2019 am 8. Juli beginnen und bis 6. September dauern würde.