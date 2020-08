1 400 Kilometer mit dem Fahrrad nach Sylt

Sylt/ Egling an der Paar | Rauer Wind pfeift durch das hohe Dünengras, der Sand ist weiß und weich, zahlreiche bunte Kites heben sich vom wolkenverhangenen Himmel ab, ein paar Schafe trotten gemächlich durch die Heide – der Ellenbogen in List ist der nördlichste Punkt Deutschlands. Bis hierher ist das Ehepaar Ruile geradelt. Gestartet sind sie am südlichsten Punkt des Landes.

Im Herbst des vergangenen Jahres stieß Anton Ruile auf einen Artikel, nach dem der geografische Mittelpunkt Deutschlands in Thüringen liegt – genauer in Heiligenstadt-Flinsberg. Daraufhin fragte sich der 60-Jährige aus Oberbayern, welcher denn nun der südlichste Punkt Deutschland ist – und wurde schnell fündig: Der Grenzstein 147 Oberstdorf. Schnell war auch der nördlichste Punkt des Landes recherchiert und eine Idee geboren: „Und dann habe ich mir gedacht, da ich sowieso gerne radfahre, könnte ich ja mal eine Tour planen.“

Da der Sommerurlaub der Ruiles in diesem Jahr coronabedingt ohnehin ausfällt, entscheidet seine Frau Luitgard kurzerhand, sich der Tour anzuschließen. Einmal die Woche radelt sie seit April gemeinsam mit ihrem Mann durch die heimische Landschaft, um sich auf die lange Fahrt vorzubereiten. „Ich bin auch nur etwa zwei Drittel der Strecke gefahren“, erzählt sie nach der Rückkehr am Telefon. ,,An Tagen, an denen ich weniger Lust hatte, bin ich mit dem Zug gefahren.“

Ihr Mann hingegen habe sich nicht besonders auf die Tour vorbereitet: „Man muss nur ein bissel im Training sein, also kontinuierlich fahren. Dann kann man das locker steigern“, erzählt dieser fröhlich.

Am 17. Juli startet die Tour: Vom Haldenwanger Eck geht es zurück in die Heimat nach Egling, wo die beiden noch einmal zuhause übernachten können. Von da an werden die Unterkünfte spontan gebucht, immer um die Mittagszeit, wenn abzusehen ist, wie lange die Eheleute noch unterwegs sein würden. „Einzig die Jugendherberge auf Sylt haben wir vorher gebucht, weil es hier ja immer so voll ist“, gibt Luitgard Ruile zu Bedenken. Geklappt hat das allerdings immer. „Man muss wahnsinnig flexibel sein“, sagt sie. Sowohl in Bezug auf das Budget als auch auf die Ansprüche.

Während der „Radeltour“ sei ihr noch einmal ganz bewusst geworden, wie wichtig eine gehörige Portion Vertrauen – „in unserem Fall Gottvertrauen“ – doch sei. Es sei eine „herrliche Art“, so spontan unterwegs zu sein. „Hoffentlich kann ich das für den Alltag so beibehalten“, überlegt sie laut.

Viel mitnehmen kann das Paar nicht. „Mehr als sieben Kilo sollte man nicht einpacken. Wenn da noch zwei Flaschen Wasser dazukommen, wird es sonst einfach zu schwer.“ Unterwäsche und Trikots waschen die beiden einfach am Abend in den Unterkünften. Durch das warme Wetter ist am nächsten Tag stets alles trocken.

Und so radelt das Ehepaar von Eichstätt nach Fürth und anschließend nach Seßlach. Danach geht es über Suhl nach Rennsteig und dann Eisenach, wo sie die Wartburg besichtigten. Weiter nach Duderstadt, Bockenem, Hermannsburg, Buxtehude und St. Michaelisdonn, bis sie schließlich das letzte Etappenziel auf dem Festland, Husum, erreichen.

Total interessant und landschaftlich sehr erlebnisreich sei die Fahrt gewesen. Immer wieder hält Anton Ruile an, bestaunt Blumen am Wegesrand oder die Aussicht. Seine Frau findet Gefallen an kleinen Cafés – so legen die Ruiles immer mal wieder eine Pause ein, trinken einen Kaffee oder essen eine Suppe, bestaunen Landschaften und Städte.

Sechs bis sieben Stunden sind sie im Schnitt täglich unterwegs. „Das Wichtigste war die Bübchen-Creme fürs Sitzfleisch“, sagt Luitgard scherzhaft.

Nach langer und anstrengender Fahrt mit viel Gegenwind decken sie sich eines Abends mit Schokolade, Nüsschen und alkoholfreiem Bier ein. „Man freut sich wahnsinnig über die kleinen Sachen“, sagt Luitgard Ruile und fügt lachend hinzu: „Zum Beispiel die frisch gewaschene Wäsche am nächsten Morgen.“

Und auch die kleinen Begegnungen seien toll gewesen. Als sie in Hildesheim einmal nicht mehr kann, beschließt sie mit dem Zug weiterzufahren. Ein anderer Radfahrer rät ihr zu einem Besuch in der Michaeliskirche. Gesagt, getan. Luitgard Ruile ist fasziniert von der Kirche mit ihren bunten Glasfenstern. Sie bleibt zur Orgelmeditation am Mittag, ihr Mann radelt derweil weiter zum nächsten Treffpunkt. „Das war wie eine erfrischende Dusche, diese Viertelstunde Meditation.“

Ein anderer Radfahrer schließt sich ein paar Tage später dem Paar an, nachdem er gefragt hatte, ob er ihnen helfen könne. Er kennt eine schönere, weniger befahrene Route, die er den beiden zeigt. „Man ist irgendwie offener für die Menschen als im Alltag“, stellt die 53-Jährige aus Oberbayern fest.

„Ich empfehle jedem, sowas mit dem Ehepartner zu machen“, erzählt sie munter weiter. „Für mich ist das immer eine Erholung – trotz der körperlichen Anstrengung.“

Und gerade nach 28 Jahren Ehe sei es schön gewesen, so zwischen Nähe und Distanz zu jonglieren. Gerade in ihrem Alter gebe es viele Paare, die sich trennen. „Ich würde jedem Paar, das in einer Krise steckt, raten, sich einfach mal ganz anspruchslos fünf Tage aufzumachen und auf Luxus zu verzichten.“ Denn auf so einer Tour seien Kommunikation und Respekt genauso wichtig und gefragt wie in einer Beziehung.

Auf Sylt angelangt starten die beiden ihre letzte Etappe in Hörnum – fahren nach List und wieder zurück. Zwei Tage verbringen sie hier: „Die Heide ist ja gigantisch“, so Luitgard Ruile beeindruckt. „Ich muss mir die Insel unbedingt nochmal anschauen, wenn nicht so viel Betrieb ist“, sagt ihr Mann.

1400 Kilometer hat Anton Ruile in 14 Tagen auf seinem Mountainbike zurückgelegt. Und so schön die Tour auch gewesen ist – auf eines freuten sich die Eheleute dann doch: ihre sechs Huskys, die zuhause in Egling auf sie warteten. Die Freude über das Wiedersehen war jedenfalls auf beiden Seiten riesig.