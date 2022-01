Spende : 1.250 Euro für den Förderverein der Boy-Lornsen-Schule in Tinnum auf Sylt

Das Geld soll verwendet werden für die geplanten Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Boy Lornsen, dem Namensgeber der Schule, der am 7. August 1922 in Keitum geboren wurde und am 26. Juli 1995 starb.

Keitum | Der Förderverein der Boy-Lornsen-Schule hat jetzt eine Spende in Höhe von 1.250 Euro erhalten. Sie soll verwendet werden für die geplanten Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag von Boy Lornsen, dem Namensgeber der Schule, der am 7. August 1922 in Keitum geboren wurde und am 26. Juli 1995 starb. Zustande gekommen war die Spendensumme im Rahmen der Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.