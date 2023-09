Temperaturen bis zu 25 Grad und schwacher Ostwind sorgen auf Sylt für famoses Strandwetter. Am Abend zeigte sich der Himmel über der Insel zuletzt in kräftigem Pink und Orange. Mailen Sie Ihre schönsten Fotos an redaktion.sylt@shz.de.

1/12 Orange leuchtete der Himmel über Sylt in den vergangenen Abenden zum Sonnenuntergang häufig – wie hier über Westerland. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Uwe Schmale 2/12 Ruhige See am Donnerstag vor Sylt: Trotz des famosen Spätsommerwetters gibt es zahlreiche Strände, an denen nur wenig los ist. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Jana Kubikova 3/12 Auch in den kommenden Tagen soll es meist sommerlich bleiben, sagte Mareike Pohling, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), im Gespräch mit shz.de. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 4/12 Blauer Himmel und kaum Wolken auf Sylt: Spätsommerliches Licht lässt den Holzsteg und den Strand vor Westerland erstrahlen. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 5/12 Besonders die farbstarken Sonnenuntergänge auf Sylt lockten an den Abenden zahlreiche Menschen an die Strände, wie hier in Westerland. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 6/12 An der „Himmelsleiter“ auf Sylt: Unter anderem in Strandkörben und Strandmuscheln genossen zahlreiche Menschen das Spätsommerwetter auf der Insel. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 7/12 Am Strand vor Westerland auf Sylt: Unter anderem mit Weinflaschen und Picknick genossen zahlreiche Sylter und Gäste zuletzt die Abende an der Nordsee. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 8/12 Auch am Freitag soll das Wetter auf Sylt sommerlich bleiben. Erst am Samstag könnten laut einer DWD-Meteorologin Wolken aufziehen. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 9/12 Blick auf das Wattenmeer vor Sylt, nahe Kampen: Am Freitag weht bei Temperaturen bis zu 24 Grad ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 10/12 Die Sylter Ostküste am Wattenmeer wischen Kampen und List – nördlich der Vogelkoje. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 11/12 Ruhig zeigte sich die Nordsee auf der Wattseite von Sylt. Vielerorts blüht jetzt die Heide auf der Insel, wie hier zwischen Kampen und List. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale 12/12 Am Watt vor Sylt: Am Samstagnachmittag und Abend kann es bewölkt sein – am Sonntag lockern die Wolken dann auf. Bei Temperaturen bis zu 21 Grad und Sonnenschein bleibt es weiter spätsommerlich warm. Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Foto: Schmale Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert größer als Größer als Zeichen größer als Größer als Zeichen