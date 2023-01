Unterbrechung im Sylt-Verkehr: Gegenstände auf der Fahrbahn. /Symbolfoto Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Bahnverkehr zwischen Sylt und HH Gegenstände auf dem Gleis: Zugverkehr des RE6 zwischen Niebüll und Sylt unterbrochen Von shz.de | 30.01.2023, 07:53 Uhr

Schlechter Morgen für Sylt-Pendler: Gegenstände auf dem Gleis bringen den Zugverkehr aus dem Takt. Wer von Sylt nach Hamburg will, kann erst in Niebüll einsteigen. Wer nach Westerland will, muss warten.