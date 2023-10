Am Tag der Deutschen Einheit „Zipfelbund“ um Sylter Bürgermeister Benck zeichnet Polizeihilfsfonds aus Von Sylter Rundschau | 08.10.2023, 11:54 Uhr Der Vorsitzende des Polizeihilfsfonds Andreas Breitner (r.) mit Landespolizeidirektor Michael Wilksen und dem Bürgermeister der Gemeinde List Ronald Benck (links) nach der Preisverleihung am 3. Oktober in Hamburg. Foto: Thomas Gründemann up-down up-down

Am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg überreichte der Bürgermeister von List auf Sylt, Ronald Benck, den mit 4000 Euro dotierten Ehrenamtspreis an den Polizeihilfsfonds.