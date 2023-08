Seit 24. Juli und mindestens noch bis 20. August, wenn nicht noch länger, lebt eine Gruppe Punks in einem Protestcamp neben der Festwiese in Tinnum. Ihr Lager ist karg und behelfsmäßig eingerichtet, die Kleidung häufig zerschlissen, Luxus sucht man im Camp weit und breit vergeblich. Finanziert werden die Camp-Toiletten durch Spenden. Nicht wenige der Bewohner sieht man immer mal wieder in der Fußgängerzone um Kleingeld betteln. Doch wie steht es eigentlich um die Kurtaxe, die normalerweise jeder Sylt-Urlauber bezahlen muss? Zahlen die Punks diese Abgabe oder kommen sie drumherum?

Wer das Protestcamp verlässt, muss Kurtaxe zahlen

„Grundsätzlich müssen alle Sylt-Besucher Kurtaxe zahlen“, teilt die Gemeinde Sylt mit. Es sei aber die Situation im Camp und außerhalb des Camps zu unterscheiden. „Bei allen, die an einer Demonstration oder an dem Protestcamp teilnehmen, ist für die Dauer der Teilnahme an der Versammlung keine Kurabgabe zu zahlen. Wer das genehmigte Camp oder eine genehmigte Demonstration verlässt, ist zur Zahlung der Kurabgabe verpflichtet“, so die Gemeinde.

Da davon auszugehen sei, dass nur die wenigsten ausschließlich für die Demo kommen oder permanent im Camp bleiben, würden die allermeisten unter die Abgabepflicht fallen, heißt es auf Anfrage weiter.

Laut Insel Sylt Tourismus Service kostet die Kurabgabe (Tagesgästekarte) in der Hauptsaison zwischen 1. Mai bis 31. Oktober vier Euro pro Tag und in der Wintersaison zwischen 1. November und 30. April zwei Euro pro Tag (Tagesgästekarte). Bezahlt werden muss am Strandübergang beziehungsweise an der Einlasskasse für Tageskurkarten.

Gemeinde kontrolliert an Strandzugängen in Westerland

Und wie wird die Kurtaxe von der Gemeinde erhoben und einkassiert? Dazu heißt es seitens der Verwaltung, die Teilnehmer des Camps seien formell vom Kreis Nordfriesland zur Zahlung aufgefordert worden. Darüber hinaus stehe die Gemeinde Sylt im Dialog mit den Veranstaltern des Camps und habe ihnen Anmeldezettel für die Kurtaxe überreicht. „Die Ordnungsbehörde der Gemeinde Sylt geht dem weiter nach, die Kontrollen erfolgen fortlaufend im üblichen Rahmen, zum Beispiel an den Strandzugängen der Promenade in Westerland.“

Das Protestcamp der Punks auf Sylt ist noch bis einschließlich Sonntag, 20. August, genehmigt. Eine Verlängerung darüber hinaus bis zum 3. September hat Veranstalter Marvin Bederke beim Kreis bereits beantragt. Eine Entscheidung darüber stehe noch nicht fest, solle aber verkündet werden, sobald sie vorliege, hieß es am Mittwoch von Laura Lewin, Sprecherin beim Kreis Nordfriesland.