Sachbearbeiterin Diana Rechlin vor einem der Betten in der Sylter Obdachlosenunterkunft Ende 2022 (Archivfoto). Foto: Nils Leifeld up-down up-down Abriss Unterkunft Westerland Wohnungsnot: Ziehen Flüchtlinge auf Sylt ins Obdachlosenheim? Von Nils Leifeld | 18.07.2023, 15:25 Uhr

Mehr als 100 Flüchtlinge leben derzeit in einem maroden Hochhaus in Westerland. Zum Jahresende müssen sie raus, weil das Gebäude abgerissen wird. Die Politik will einen Teil der Menschen nun im Obdachlosenheim unterbringen.