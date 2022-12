Wintermarkt-Veranstalterin Stephanie „Kiki“ Schneider (links) und Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel heißen gemeinsam mit den Schülern der Boy-Lornsen-Grundschule und ihrem Chorleiter Tom Schwichtenberg (rechts) die ersten Besucher willkommen. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Weihnachtszeit auf Sylt 2022 Wintermarkt in Westerland eröffnet: Schüler singen zur Einstimmung Von Martina Kramer | 09.12.2022, 15:43 Uhr

Es weihnachtet in Westerland: Am Freitagmittag ist der Wintermarkt in der Neuen Mitte feierlich eröffnet worden. Musikalische Akzente setzte dabei der Pukenchor der Boy-Lornsen-Grundschule. Und auch Bürgermeister Nikolas Häckel meldete sich zu Wort.