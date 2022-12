Lange mussten einige Sylt-Pendler am Freitag warten, bevor sie in den geheizten Zug steigen konnten. Foto: dpa up-down up-down Zugausfälle Winter Sylt Sylt-Pendler warten bibbernd auf Züge nach Westerland Von shz.de | 16.12.2022, 10:11 Uhr

Frostiges Winterwetter hat am Freitagmorgen den Zugverkehr von und nach Sylt massiv beeinträchtigt und zeitweise komplett lahmgelegt. Zahlreiche Züge auf der Marschbahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt fielen aus. An den Bahnhöfen warteten Reisende in der Kälte.