Christian Ress, Erfinder der Winebank und Inhaber des VDP-Weinguts Balthasar Ress. FOTO: Pischel up-down up-down Günther Jauch bei Neueröffnung So funktioniert der private Club „Winebank“ von Christian Ress auf Sylt Von Lea Pischel | 27.05.2022, 16:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Samstag wird die Winebank auf Sylt offiziell eröffnet – zu den Gästen zählen dann auch Günther Jauch sowie Winzer aus dem In- und Ausland. Wir waren vor dem großen Start im privaten Wein-Club in Westerland.