Philip Köster ist der Top-Favorit Man kennt sich in der Surf-Community und freut sich über das Zusammentreffen auf Sylt. Foto: HOCH ZWEI / Joern Pollex up-down up-down Windsurf World Cup 2022 auf Sylt Top-Favorit auf der Welle: Heute geht Philip Köster an den Start Von Barbara Glosemeyer | 26.09.2022, 09:49 Uhr

Seit dem Wochenende ist der Windsurf World Cup 2022 auf Sylt in vollem Gange. Am Montag steht der erste Auftritt des fünffachen Weltmeisters Philip Köster auf dem Programm und von Lina Erpenstein, die sich auf Sylt ihren ersten WM-Titel sichern will.