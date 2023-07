Wenn die Surfer auf Sylt mit ihren Wettbewerben durch sind, wird die Promenade am Brandenburger Strand zur Partyzone. Bei den „After Race Partys“ können die Besucher und Surfer zusammen auf der Promenade feiern. Foto: Choppy Water GmbH up-down up-down Surf Cup im Juli 2023 Surf-Event auf Sylt startet in einer Woche – das ist geplant Von Lea Sarah Pischel | 19.07.2023, 15:44 Uhr

Veranstaltung im Sommer auf Sylt: In fünf Tagen startet der Multivan Surf Cup in der Nordsee vor Westerland. Was Sylter und Gäste außerhalb der Wettkämpfe im Juli erwartet.