Windrose der Zukunft: Das Konzept des Architekturbüros MPP sieht den Erhalt des historischen Haupthauses sowie einen Ersatz der Erweiterungen in Holzbauweise vor. Grafik: Meding Plan Projekt GmbH Wenningstedt-Braderup Sylt: Modernisierung der „Windrose" könnte bereits 2024 beginnen Von Martina Kramer | 12.01.2023, 16:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Die „Windrose“ in Wenningstedt soll als historische Perle wieder hergestellt werden. Erste Pläne stellte Jan-Oliver Meding von der Meding Plan Projekt GmbH am Mittwochabend auf Sylt vor. Eine Bauvoranfrage soll in diesen Tagen gestellt werden.