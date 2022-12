Die Zukunft von Sylt mitgestalten: Das ist das Ziel der drei unterschiedlichen Herangehensweisen. Vorgestellt werden diese am 19. Dezember in Keitum. An der Podiumsdiskussion nimmt auch Sternekoch Johannes King teil. Foto: dpa/Martina Kramer/Grafik: shz up-down up-down Diskussion mit Sternekoch King Diese drei Projekte sollen Sylt in eine klimafreundliche und nachhaltige Zukunft führen Von Sylter Rundschau | 10.12.2022, 13:41 Uhr

In den vergangenen Monaten wurden auf Sylt drei unterschiedliche Konzepte auf den Weg gebracht, mit denen die Insel fit gemacht werden soll für die Zukunft. In Keitum werden sie am 19. Dezember im Detail vorgestellt. An der Veranstaltung mit Podiumsdiskussion nimmt auch der Sylter Koch Johannes King teil.