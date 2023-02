Es braucht noch viele Dinge, um starten zu können, machten Frida Montefusco und Johanna Erken (v.l.) auf humorvolle Weise klar. Foto: Oliver Sippel up-down up-down Schluss mit Systemsprengern „Freie Schule Sylt“ will Kinder in ihrem eigenen Lerntempo fördern Von Oliver Sippel | 16.02.2023, 15:40 Uhr

Selbständiges Lernen durch Handeln: So stellen sich die Initiatoren der „Freien Schule Sylt“ den Unterricht in der zukünftigen integrativen Schule vor. Bei einem Infoabend in Keitum stellten die Initiatorinnen vor, wie das Ganze aussehen soll.