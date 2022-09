Am Freitag sowie am Wochenende ziehen auf Sylt immer wieder Wolken am Himmel auf. Foto: Pischel up-down up-down Wetter auf Sylt heute So warm wird es am Freitag zum Herbstanfang auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 22.09.2022, 14:01 Uhr

Die Tage werden kürzer: Am 23. September, dem kalendarischen Herbstanfang, sind Tag und Nacht auf der ganzen Erdkugel gleich lang - auch auf Sylt. So viel Sonne gibt es laut Meteorologen am Freitag sowie am Wochenende auf der Insel.