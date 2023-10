Stürmische Böen Wetter auf Sylt: So war die Nacht – und wie es am Wochenende wird Von Lea Sarah Pischel | 06.10.2023, 12:23 Uhr Ein Regenbogen auf Sylt, wie hier am Strand vor Westerland, könnte sich auch am Wochenende zeigen. Foto: Pischel up-down up-down

Mit bis zu 40 Knoten fegt am Freitag ein stürmischer Wind über Sylt. Pustig war es auch in der Nacht. Wir sagen Ihnen, wie das Wetter am Wochenende wird – und ob die Sonne sich zeigt.