Vom Protestcamp vor dem Rathaus liefen die Demonstranten in Richtung Friedrichstraße. FOTO: Syltpress up-down up-down 9-Euro-Ticket auf Sylt 2022 Rund 40 Punks demonstrieren spontan auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 09.08.2022, 12:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Vom Protestcamp vor dem Rathaus in Westerland lief die Gruppe am Montagabend in Richtung Friedrichstraße. Vereinzelt gab es dabei auf Sylt auch Pöbeleien sowie Streits.