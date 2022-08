Statt der verfallenen Esso-Tankstelle soll hier ein Bahnhofshotel entstehen. FOTO: Kausch up-down up-down Im Herzen von Westerland Esso-Tankstelle Sylt: Bauantrag für neues Bahnhofshotel eingereicht Von Nils Leifeld | 03.08.2022, 09:08 Uhr

Es tut sich was am Trift auf Sylt: Gegenüber des Westerländer Bahnhofs plant die Hamburger Adolf Weber Grundbesitz- und Projekt-Gesellschaft den Bau eines modernen City-Hotels. Nun wurde der Bauantrag eingereicht. Am 8. August ist das geplante Hotel Thema im Bauausschuss.