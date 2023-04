Hotelier Marc Welsch vor seinem Strandhotel in Wenningstedt. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Kommunalwahl 2023 auf Sylt Wenningstedt: Warum CDU-Spitzenkandidat Marc Welsch nicht Bürgermeister werden will Von Nils Leifeld | 30.04.2023, 09:16 Uhr | Update vor 28 Min.

Fast 20 Jahre lang war die CDU in Wenningstedt nicht mehr aktiv. Nun wurde sie wiederbelebt. Bei der Kommunalwahl 2023 ist Marc Welsch der CDU-Spitzenkandidat in Wenningstedt. Warum er nicht Bürgermeister werden will und was er mit der CDU vorhat, hat er shz.de verraten.