Energiewende auf Sylt Das will Wenningstedt-Braderup von Klixbüll lernen Von Barbara Glosemeyer | 26.09.2023, 17:51 Uhr Der frühere Klixbüller Bürgermeister, Werner Schweizer (links), und Kai Müller, Bürgermeister von Wenningstedt-Braderup am Findling mit dem Gemeindewappen. Foto: Barbara Glosemeyer

Klixbüll, das 1000-Seelen-Dorf in Nordfriesland, ist zum Vorbild in Sachen Energiewende geworden. Wie es das geschafft hat, berichtete der frühere Bürgermeister, Werner Schweizer in Wenningstedt-Braderup. Die Sylter Gemeinde will sich einiges von den Klixbüllern abgucken.