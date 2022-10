Gundula Döring, neue Übergangs-Pastorin auf Sylt. Foto: Norddörfer-Kirchengemeinde up-down up-down Wenningstedt auf Sylt Pastorin Gundula Döring bietet Meditation in der Norddörfer-Gemeinde an Von Sylter Rundschau | 08.10.2022, 10:01 Uhr

Pastorin Döring ist eigentlich seit zwei Jahren offiziell im Ruhestand, nun vertritt sie Rainer Chinnow in Wenningstedt. Seit Jahrzehnten begeistert sie sich für die Kunst der Meditation. Seit Jahren gibt sie als Lehrerin das „Handwerkszeugs des Meditierens“ an interessiertere Menschen weiter. Nun möchte Döring diese Erfahrung auch in Wenningstedt mit Menschen aller Generationen teilen.