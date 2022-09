Haiou Zhang Foto: Sören Lukas Schirmer up-down up-down Veranstaltungen 2022 Weltklasse-Pianist Haiou Zhang gibt ein Gastspiel auf Sylt Von Sylter Rundschau | 21.09.2022, 09:32 Uhr

Er spielt in allen großen Häusern und nun auch wieder auf Sylt. Am Sonntag, 25. September, ist Haiou Zhang mit Beethoven-Interpretationen in Wenningstedt zu hören.