Ein Surfer am Brandenburger Strand. FOTO: dpa Am Brandenburger Strand auf Sylt Sören Menke und Benje Glindmeier organisieren Surf-Contest Von Inga Kausch | 22.06.2022, 15:01 Uhr

Rund 30 Teilnehmer von Sylt und Umgebung treten am Samstag gegeneinander an. So können Surfer noch spontan teilnehmen und das erwartet die Zuschauer an der Promenade.